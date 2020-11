"La tabacchiera di Otto Schmitt", il nuovo romanzo della savonese Irene Schiavetta

E’ in libreria il nuovo romanzo della savonese Irene Schiavetta, edito da “Il Ciliegio”: “La Tabacchiera di Otto Schmitt”. Dopo alcuni romanzi noir (con Fiorenza Giorgi, ediz. Fratelli Frilli) e il divertente “Le tre signore” (ed. Coedit), l’autrice ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura e ha scritto questo affascinante, denso, magnetico, avvincente capolavoro, ambientato nella provincia italiana degli anni a cavallo tra i sessanta e i settanta, ricostruita con cura e amore per i dettagli.