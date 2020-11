Loano, lo spostamento del supermercato Conad di Verzi all'attenzione del Consiglio comunale

Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale di Loano, non verrà votata la mozione del gruppo Pd avente come oggetto lo spostamento del supermercato Conad di Verzi.

Lo ha annunciato stamane l'amministrazione comunale loanese: "Per quanto riguarda la mozione del gruppo Pd avente ad oggetto il supermercato Conad di Verzi, in occasione del consiglio comunale di oggi, lunedì 30 novembre, la stessa sarà discussa ma non votata in quanto (su proposta del sindaco Luigi Pignocca) il giorno 3 dicembre alle 14.30 si terrà una commissione tecnico-politica di approfondimento a cui potranno partecipare i consiglieri comunali. Nel mentre, la pratica in oggetto si riterrà sospesa".