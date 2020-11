Toirano piange la scomparsa dell'ex vice sindaco e musicista Lucio Canavese

Lutto nella comunità di Toirano. E' mancato nella notte Lucio Canavese, ex vice sindaco e musicista di valore.

Conosciuto in tutta la Riviera di Ponente e non solo per la sua attività di noleggiatore di pianoforti, locati nel corso della sua carriera in numerosi teatri della zona, come l'Ariston di Sanremo, compresa la Costa Azzurra nel corso delle manifestazioni jazz più importanti. Aveva suonato anche in numerose orchestre assieme al fratello.

"Un uomo sempre presente all'interno della nostra comunità - commenta il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza - E' stato anche presidente della Servizi Ambientali e consigliere al turismo quando ricoprivo la carica di vice sindaco. Un amico che mi ha aiutato a livello formativo nel diventare primo cittadino. Persona moderata e pacata, un politico alla vecchia maniera. Peculiarità che mi ha trasmesso nel corso della nostra amicizia. Era stato chiamato Lucio poiché nato nella grotta di Santa Lucia durante il bombardamento di Toirano avvenuto nel 1944".

I funerali si terranno mercoledì alle ore 14.30 presso la chiesa San Martino di Toirano. Il santo rosario verrà celebrato domani, alle ore 17, presso la chiesa della Madonna del Rosario, sempre nel comune rivierasco.