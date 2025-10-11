Grave incidente lungo l'Aurelia ad Alassio: un 28enne sbanda con la moto, all'ospedale in codice rosso

E' ancora da chiarire nel dettaglio la dinamica di un incidente che, intorno alle 14.30, si è verificato lungo l'Aurelia ad Alassio, all'altezza di via Giancardi davanti alla discoteca "Le Vele".

Protagonista un giovane di 28 anni che viaggiava in sella alla propria moto. Secondo quanto riferito, il centauro avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote, senza il coinvolgimento di altri veicoli, sembrerebbe incocciando il guardrail.

Immediato è scattato l'allarme che ha visto precipitarsi sul posto i militi della Croce Bianca di Albenga coadiuvati dall'automedica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale che, oltre a effettuare i rilievi di rito, ha regolato anche il traffico, temporaneamente bloccato e con forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

La giovane vittima è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il mezzo a bordo del quale viaggiava ha riportato invece gravissime conseguenze.