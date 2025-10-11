 / Cronaca

Cronaca | 11 ottobre 2025, 15:46

Grave incidente lungo l'Aurelia ad Alassio: un 28enne sbanda con la moto, all'ospedale in codice rosso

Il mezzo avrebbe impattato il guardrail. Centauro ricoverato ma non in pericolo

Grave incidente lungo l'Aurelia ad Alassio: un 28enne sbanda con la moto, all'ospedale in codice rosso

E' ancora da chiarire nel dettaglio la dinamica di un incidente che, intorno alle 14.30, si è verificato lungo l'Aurelia ad Alassio, all'altezza di via Giancardi davanti alla discoteca "Le Vele".

Protagonista un giovane di 28 anni che viaggiava in sella alla propria moto. Secondo quanto riferito, il centauro avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote, senza il coinvolgimento di altri veicoli, sembrerebbe incocciando il guardrail.

Immediato è scattato l'allarme che ha visto precipitarsi sul posto i militi della Croce Bianca di Albenga coadiuvati dall'automedica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale che, oltre a effettuare i rilievi di rito, ha regolato anche il traffico, temporaneamente bloccato e con forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

La giovane vittima è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il mezzo a bordo del quale viaggiava ha riportato invece gravissime conseguenze.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium