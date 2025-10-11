Stella e il Castello Grimaldi, il 25 novembre il Principe Alberto II di Monaco in visita

Il 25 novembre il Principe Alberto II di Monaco farà visita a Stella. Ad annunciarlo il Sindaco Andrea Castellini che lo ha incontrato in occasione del decennale dei siti storici Grimaldi.

"È stata una splendida occasione per discutere insieme al Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, e al Presidente dei Siti Storici Grimaldi d'Italia, Fulvio Fulvio Gazzola, della sua gradita e storica visita nei nostri Comuni - ha spiegato il primo cittadino di Stella - Segnate la data: il 25 novembre sarà un momento indimenticabile, specialmente per Stella, che accoglierà per la prima volta nella sua storia la visita ufficiale di un Capo di Stato estero, onorando cosi il suo illustre cittadino, il Presidente Sandro Pertini".

"Un grande onore che rafforza il legame storico e culturale tra la Liguria e il Principato. Sono entusiasta per ciò che questo evento porterà ai nostri territori" conclude Castellini.

L'amministrazione aveva acquisito il castello da un privato per una cifra che si attestava sui 70mila euro ai quali erano state aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.

Il comune è entrato a far parte dal gennaio del 2023 della rete dei siti storici Grimaldi che sono 50 in Francia e 25 in Italia (di cui uno ad Andora e uno a Stella).

Il Principe Alberto visiterà anche Andora che ha nel suo patrimonio il Castello dei Clavesana, di proprietà proprio della famiglia Monegasca nel XIII secolo, dato in pegno per un debito a Luca e Beverello Grimaldi che ne ebbero il controllo per tre anni.