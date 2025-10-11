Climber straniera soccorsa a Capo Noli: intervento sulla parete a picco sul mare (FOTO)

Ha richiesto parecchio tempo il complesso intervento di recupero e soccorso richiesto nella tarda mattinata odierna, intorno alle 11:45, a Capo Noli. L'allarme è scattato per una climber francese di 54 anni, caduta per circa tre metri sulla parete a picco nei pressi della galleria prima dell'abitato di Noli.

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco di Finale Ligure, supportata dall’elicottero VF Drago 163 con a bordo personale elisoccorritore, medico e infermiere. Presenti anche la squadra di supporto con l’autoscala della sede centrale, il personale del Soccorso Alpino, la Croce Bianca di Noli e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità sulla statale Aurelia.

L’intervento, particolarmente complesso, ha richiesto manovre di corda di tipo alpinistico per raggiungere e mettere in sicurezza la donna.

Considerata la posizione a strapiombo sul mare, ha fornito supporto anche una motovedetta della Guardia Costiera di Savona, a presidio dell’area sottostante la parete.

La donna ha riportato un trauma spinale e trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’ausilio del velivolo in codice rosso.

In parete con lei si trovavano altre tre persone, rimaste illese, che sono state riportate in sicurezza alle automobili grazie a ulteriori manovre di corda.