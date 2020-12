Savona, partiti i tamponi rapidi antigenici dei medici di famiglia nel tendone della Croce Rossa

È partita da ieri l'iniziativa di 4 medici di famiglia di Savona che hanno deciso di effettuare i tamponi antigenici nel tendone della Croce Rossa nel parcheggio di fronte al cimitero di Zinola.



4 dottoresse, Noemi Donati, Sabrina Cassaglia, Erika Piccin ed Elisa Castellari, medici di famiglia savonesi, hanno così deciso di effettuare i test rapidi ai loro pazienti o ai pazienti di altri colleghi.



I tamponi saranno solo nasali e in caso di positività, come avviene anche a Vado (LEGGI QUI) verrà inviata una segnalazione all'Asl 2 che deciderà di far effettuare il tampone molecolare in drive through a Quiliano a Pilalunga.



Ancora nessuna novità invece sull'area a Savona che l'azienda sanitaria destinerà, in collaborazione i medici di famiglia e l'amministrazione comunale, per effettuare i test rapidi, come specificato dal segretario generale della Federazione Medici Generici (Fimmg) Angelo Tersidio.