23 dicembre 2025

Porta a porta a Savona, a Villapiana saltano dei ritiri, scatta la protesta dei cartellini rossi

L'iniziativa delle ammonizioni come nel calcio è stata presa dall'associazione Diritti Cultura Sviluppo per segnalare il disservizio

Partito ormai da mesi, il nuovo servizio di raccolta  dei rifiuti continua ad avere criticità. La zona più critica sembra essere quella di Villapiana, dove è molto attiva l'associazione Diritti Cultura Sviluppo. Sarebbero infatti numerosi i casi in cui i rifiuti esposti non sonbo stati raccolti.
“A documentare la situazione – dice l'associazione - sono le decine di fotografie che ci sono state  inviate , che mostrano un sistema di raccolta sempre più in difficoltà”.

Le vie segnalate sono via Mignone, al civico 27, con i sacchi  su entrambi i lati della carreggiata, al civico 6. Criticità analoghe vengono segnalate anche in via Mignone civico 5, Piazza Brennero e in tutta l’area Villapiana–La Rusca, “dove – spiega l'associazione - i ritiri avvengono in modo irregolare e disomogeneo. Secondo i residenti, il servizio procede “a macchia di leopardo”.

«Supponiamo che vi siano difficoltà legate alla carenza o all’affaticamento del personale – spiegano all'Associazione - ma le ricadute di questi disservizi pesano in modo significativo sulla vivibilità dei quartieri. Chiediamo chiarimenti al Comune di Savona, di recente sono stai intensificati  i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, prevedendo sanzioni, a fronte di questo rigore, i cittadini chiedono che venga garantito con la stessa puntualità il rispetto del contratto di servizio”.

“La mancata raccolta sta causando evidenti problemi di decoro urbano- concludono - Al rientro a casa, molti residenti segnalano la presenza di rifiuti abbandonati, cattivi odori e la proliferazione di insetti e roditori. Una situazione che, secondo le segnalazioni, non può più essere considerata episodica. Il modello di raccolta adottato, già superato in molte altre città, continua a generare criticità e malcontento. Associazioni e cittadini chiedono ora un intervento rapido e risolutivo da parte degli enti competenti, affinché venga ripristinata la regolarità del servizio e tutelata la qualità della vita nei quartieri interessati”.

Elena Romanato

