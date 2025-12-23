La Croce Bianca di Alassio compie 75 anni: è festa in vico della Chiusetta

Un anniversario che parla di volontariato, radici profonde e servizi essenziali per il territorio: la Croce Bianca di Alassio ha festeggiato i suoi 75 anni di attività ricordando il cammino iniziato il 21 dicembre 1950, quando un piccolo gruppo di cittadini decise di fondare un’associazione dedicata al soccorso e alla solidarietà. Da allora quella scelta si è trasformata in una presenza costante al fianco della comunità, per la comunità, oggi attiva grazie all’impegno quotidiano di numerosi volontari.

Le celebrazioni si sono svolte in vico della Chiusetta e hanno visto anche l’inaugurazione della nuova ambulanza e del nuovo capannone. La giornata si è aperta con la messa celebrata dal vicario episcopale della Diocesi di Albenga Imperia, don Pierfrancesco Corsi, seguita dalla benedizione del mezzo e dei locali intitolati alla dottoressa Carolina Bianchi, farmacista amatissima da tutti i cittadini, Alassino d’Oro alla Memoria nel 2021.

Presenti rappresentanti delle istituzioni civili e delle forze dell’ordine, che hanno espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalla Croce Bianca e per il valore umano di chi dedica tempo ed energie al servizio degli altri. Il taglio del nastro della nuova sede, a cura dell’assessore comunale Franca Giannotta e delle rappresentati femminili di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, ha chiuso una bella giornata di festa.