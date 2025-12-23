Fiaccolata della pace a Mioglia, 5 km immersi nei presepi del paese (FOTO)

Fiaccolata e presepi sparsi ovunque per una prima edizione che ha coinvolto tutto il paese. Mioglia domenica scorsa è stato in festa in un pomeriggio ricco di emozioni in una prima edizione da ricordare.

"Domenica 20 dicembre Mioglia ha vissuto una giornata che vorremmo definire storica. Non si ricorda, in tempi recenti, un evento che abbia saputo unire il paese intero intorno ad un progetto, suscitando così tanto entusiasmo, animando così tante energie, rivelando così tante risorse, nascoste e forse latenti, di creatività e d'orgoglio d'essere una comunità. Intorno alla fiaccola di Speranza e di Pace proveniente dalla grotta di Betlemme si è stretto l'intero paese, e da quella luce ha preso le mosse una incredibile gara a fare dell'intero paese un grande Presepe, di cui poi noi tutti ci siamo fatti pastori, visitandolo rapiti alla luce delle fiaccole - ha detto il Sindaco Gian Piero Borreani - Presepi di ogni forma e materiale, a volte veri e propri capolavori, nella loro semplicità, di arte popolare, di alto artigianato. Si è visto all'opera l'intreccio virtuoso tra tutti i cittadini, residenti e non residenti (poiché molti che soggiornano solo d'estate sono tornati alle loro case estive per esporre la loro interpretazione della natività) e le Associazioni della Consulta Miogliese, che hanno organizzato l'evento e nutrito i pellegrini".

"Tanti, troppi sarebbero i ringraziamenti da fare. Vengono in mente le semplici, toccanti parole di Don Paolo durante la messa 'la guerra è sempre male, è sempre dolore'. Viene in mente l'impegno di Bruno e Nadia, Osvaldo e Marina, per i punti di ristoro organizzati ai Dogli ed alla Mirana, viene in mente l'emozione suscitata da quella vera e propria città dei presepi organizzata da Mara e dalla sua famiglia intorno alla propria casa. Mi scuso di non poter citare tutti quanti lo meriterebbero, perché facendolo il post non finirebbe più - prosegue il primo cittadino - Non siamo riusciti a contare in realtà quanti presepi sono stati realizzati. Ma permettetemi di citarne uno che mi ha particolarmente colpito. Nascosto in una specie di anfratto a metà di via Battaglia, presso le due case da tempo abbandonate e degradate. È il primo della rassegna fotografica che propongo, per me un vero e proprio capolavoro. Non so chi ne è l'autore. È una potente, drammatica rappresentazione che ci ricorda come Gesù nasce nella povertà, in una grotta, al freddo ed al gelo. Ma da quel buio nasce, anzi rinasce (come succede ad ogni nascita) la speranza di un mondo migliore. Grazie a quell'ignoto autore (che invito comunque a manifestarsi), e grazie a tutti voi, che avete portato quella luce per le strade e nelle case di Mioglia".

La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Pro Loco Mioglia, il Gruppo di Cammino “Maurizio Mondavio” e il Comitato Sant’Andrea. L’organizzazione della prima “Fiaccolata della Pace” è stata un’idea delle associazioni riunite nella Consulta, in particolare il Comitato S. Andrea, il Gruppo di cammino Maurizio Mondavio e la Pro Loco Mioglia.

La Fiaccolata per la Pace si è svolta in un percorso di circa 5 km e ha attraversato borghi e frazioni del territorio. Il cammino era stato illuminato da decine di presepi preparati dai cittadini miogliesi e collocati davanti alle abitazioni, alle cappelle e nelle borgate.