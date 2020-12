Toti: "Ci auguriamo che il governo, nel DPCM dall'Immacolata all'Epifania, tenga conto dei sacrifici fatti dai cittadini"

"I numeri sono in costante calo", ha dichiarato oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della consueta diretta di aggiornamento sul Covid-19 dalla Sala Trasparenza del Palazzo Regionale.

Dopo l'analisi delle cifre, il governatore ha tracciato una serie di considerazioni: "Se nei prossimi giorni le cifre continueranno a scendere, all'ospedale San Martino di Genova torneranno alla normalità molte specialità mediche che avevamo bloccato nel momento più drammatico della seconda ondata".

Toti annuncia poi l'attesa, a livello nazionale, per il DPCM che detterà le regole da seguire nel periodo delle festività natalizie, dall'Immacolata Concezione all'Epifania. "C'è tutta un'economia legata al turismo, al commercio, all'agroalimentare, settori molto colpiti. Ci auguriamo che i nostri suggerimenti dei giorni scorsi siano tenuti in debito conto e che le misure siano proporzionate al clima di una pandemia in decrescita e che si possa nelle regioni in costante calo come noi avere delle misure commisurate ai sacrifici fatti", commenta il presidente.