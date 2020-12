Veglione di Capodanno 2021 in pandemia

La pandemia in corso dovuta al Covid-19 ci ha imposto limitazioni che sono necessarie per limitare il rischio delle divulgazione del virus.

Purtroppo questo sarà un Capodanno 2021 a Milano diverso da come lo abbiamo sempre vissuto, ma come essere aggiornati sulle nuove regole da seguire?

Il nuovo DPCM è stato approvato e sarà in vigore dal 4 Dicembre fino alla metà di Gennaio. Le regole e le restrizioni imposte sono assolutamente necessarie per evitare la terza ondata epidemiologica.

Grazie al sito dedicato: Capodanno a Milano sarete sempre aggiornati, in tempo reale, su tutti gli sviluppi che riguardano i locali, ristoranti e l’intero mondo che gira intorno alla tanto amata movida milanese.

Nuovo Decreto per il Capodanno 2021 in pandemia

Purtroppo quest’anno gli spostamenti saranno vietati in tutta Italia dal 21 Dicembre e fino al 6 Gennaio, quindi per tutto il periodo delle feste. Anche gli spostamenti per raggiungere le seconde case e i viaggi sono vietati.

Il nuovo DPCM blinda completamente ognuno dentro i confini del proprio comune per Natale e Capodanno.

Quindi è chiaro: nessuna deroga al divieto di mobilità durante le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio. È vietato ogni spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e il 25/26 Dicembre e il 1 Gennaio ogni spostamento tra i comuni. Salvo ovviamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute, ma non certo per divertimento.

Tante restrizioni e poche possibilità di viaggiare per questo Capodanno in piena pandemia.

Veglione ai tempi del coronavirus

I ristoranti saranno aperti per il pranzo di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. Sarà quindi possibile pranzare fuori però il numero dei commensali è limitato a un massimo di quattro persone per tavolo, salvo ovviamente che siano tutti conviventi.

Il servizio di consegna a domicilio resta attivo per tutto il periodo delle feste, si potrà quindi optare per un cenone di Capodanno a casa, da consumare solo con i parenti più stretti , facendosi consegnare il cenone direttamente a casa dal ristorante preferito.

Inoltre, i ristoranti all’intero degli hotel per la fine dell’anno chiuderanno alle ore 18:00 e la ristorazione sarà consentita solo con il servizio in camera.

Un Capodanno 2021 indubbiamente diverso, ma con la speranza che il nuovo anno ci riporti alle nostre vecchie e tanto amate tradizioni.

