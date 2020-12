Minoranza non invitata alle celebrazioni, Bonora (capo maggioranza Noli): "Falsità, polemiche sterili"

"Riguardo le eccezioni fatte dai consiglieri di minoranza ci preme ricordare che: viste le problematiche relative alla pandemia le commemorazioni civili e religiose si sono svolte nel rispetto delle normative vigenti quindi nessun rappresentante di maggioranza e minoranza ha ricevuto invito ufficiale; in funzione delle diverse ricorrenze sono stati invitati esclusivamente i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle Associazioni interessate all'evento".

"In occasione del 25 aprile non si è svolta alcuna manifestazione né sotto la casa comunale né in altro luogo. Alla commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne erano invitati i rappresentanti delle forze dell'ordine ed i genitori della compianta e vittima di femminicidio Janira" prosegue.