Patto per il Nord, domenica gazebo a Cairo Montenotte: presenti Grimoldi e Fontana

Continua l’attività politica di Patto per il Nord sul territorio. Domenica 4 ottobre, gazebo a Cairo Montenotte dalle 10 alle 12 con la presenza del segretario federale Paolo Grimoldi e del Presidente di Patto per il Nord Liguria Lorella Fontana.

Sarà un’occasione di incontro tra il neo-partito e i cittadini per confrontarsi sui tanti problemi della vita di ogni giorno. Ci sarà inoltre la possibilità di firmare per chiedere un taglio strutturale e definitivo delle accise sui carburanti e per una riforma delle pensioni giusta, che premi chi ha lavorato e versato contributi per una vita.

“Vogliamo confrontarci con i cittadini e ascoltarli per farli avvicinare di nuovo alla vita politica. Il crescente dato di astensionismo alle elezioni è allarmante e noi vogliamo che il cittadino non si senta solo e distante da chi prende decisioni che possono cambiarci la vita”. Così Martina Milani segretario provinciale di Patto per il Nord Savona.

Aggiunge Roberto Paolino, responsabile organizzativo Patto per il Nord Liguria "Siamo l'unico movimento che si occupa seriamente del territorio".

Alle 13 il gruppo si sposterà a Millesimo per pranzare tutti insieme alla Festa del Tartufo.