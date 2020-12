Sostegno della Regione ai locali storici d’intrattenimento: Muzio e Vaccarezza depositano mozione

Ieri mattina durante la seduta del Consiglio Regionale, il Capogruppo di Forza Italia- Liguria Popolare Claudio Muzio ha depositato una mozione per chiedere il sostegno di Regione Liguria ai locali storici d’intrattenimento. Nel documento, viene proposta anche l’istituzione di un apposito Albo regionale, sul modello delle botteghe storiche.

"Ho deciso subito di sottoscrivere la proposta del collega Muzio, ritenendola assolutamente di buon senso, oltre ad un valido sostegno a tutti i locali messi in ginocchio dalla crisi scatenata dall'emergenza sanitaria ancora in corso" spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, nonchè coordinatore regionale e capogruppo di "Cambiamo".

"Come già fatto dal collega, sottolineo che 'anche il settore dell’intrattenimento, così come molti altri, ha pagato in maniera consistente le conseguenze dell’emergenza Covid, sia dal punto di vista dell’offerta a causa della chiusura delle attività, sia da quello della domanda a causa del crollo del reddito, dei posti di lavoro e dell’elevata incertezza del futuro'. Non dimentichiamo che dietro l'immagine del 'semplice' intrattenimento ci sono le categorie commerciali più diverse, che si sono trovate in seria difficoltà economica. Famiglie, a volte con una sola entrata economica, private di sostegno, dignità, futuro. Imperativo quindi, per le Istituzioni, supportare il settore con i mezzi a disposizione" prosegue Vaccarezza.

"Molto importante anche la richiesta di istituire un Albo regionale dei locali storici, affinché anche il mondo dell'intrattenimento possa avere linee guida precise, deputate al contrasto dell'abusivismo, vera piaga dello sviluppo economico e della crescita del settore turistico dell'intera regione" conclude Vaccarezza.