Covid, Toti: "Vaccino Pfizer potrebbe arrivare nei primi 15 giorni di gennaio"

"I numeri sono confortanti segno che le misure adottate stanno funzionando. I dati sono in discesa e la pressione sui nostri ospedali è bassa". Cosi commenta il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto appuntamento via social per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid.

Dopo aver comunicato i dati della giornata (LEGGI QUI), il governatore ligure ha parlato poi della prima tranche dei vaccini Covid. "Oggi ci siamo confrontati con il commissario Arcuri e i ministri competenti (Affari regionali Francesco Boccia e Salute Roberto Speranza) - spiega Toti - E' possibile che il vaccino Pfizer (quello della 1° fase) arrivi nella prima quindicina di giorni del mese di gennaio. Ci siamo portati avanti per organizzare il tutto, in modo tale da essere pronti non appena arriverà alle Regioni".

Il personale sanitario sarà il primo comparto a beneficiare del vaccino: "La cosa fondamentale è proteggere i nostri ospedali. Entro la prossima settimana ci sarà un censimento dettagliato. Cominceremo a chiedere chi ha intenzione di fare il vaccino. Poi abbiamo chiesto che vengano inseriti i volontari".

La prima fase comprenderà anche tutte le RSA (ospiti e personale): "Una volta che saranno tutti vaccinati potranno così ricominciare le visite - conclude Toti - Se riusciremo a fare tutto questo entro gennaio metteremo in sicurezza una grande fetta di persone, le più fragili: in questo modo, nel caso il virus si ripresentasse con una terza ondata, il lavoro per gli ospedali sarebbe molto meno gravoso e si eviterebbero contagi che potrebbero avere esiti gravi o tragici".