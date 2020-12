Covid, in Liguria 263 nuovi positivi su 4.277 tamponi molecolari

In Liguria sono 263 i nuovi positivi al Covid su 4.277 tamponi molecolari. Il dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 22; Savona (Asl 2) 49; Genova 142 (di cui Asl 3 108; Asl 4 34); La Spezia (Asl 5) 46. Non riconducibili alla residenza in Liguria 4.

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria testimoniano un nuovo calo nel rapporto tra tamponi effettuati e tamponi positivi: oggi è uno su 16,26 il che equivale al 6,15%. Sempre alto, però, il numero delle vittime. Oggi in Liguria si registrano 23 morti. Nessuno negli ospedali del del savonese.

Nel dettagli gli altri numeri:

totale tamponi effettuati: 646.433 (+4.277);

totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 112.175 (3.177);

totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 55.287 (+263);

totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.489 (-294).

Casi per provincia di residenza: Imperia 724 (+22), Savona 992 (+49), Genova 4.701 (+142), La Spezia 1.411 (+46). Residenti fuori regione o estero 260. Altro o in fase di verifica 401 (totale 8.489).

Ospedalizzati: 859 (-28); 77 in terapia intensiva:

Asl 1 83 (-3); 5 in terapia intensiva;

Asl 2 94 (-7); 13 in terapia intensiva;

Policlinico San Martino 236; 27 in terapia intensiva;

Evangelico 13 (-2); 2 in terapia intensiva;

Galliera 128 (-6); 7 in terapia intensiva;

Gaslini 7 (+2);

Asl 3 Villa Scassi 96 (-7); 8 in terapia intensiva;

Asl 4 Sestri Levante 92; 5 in terapia intensiva;

Asl 4 Lavagna 1;

Asl 5 Sarzana 103 (-5); 9 in terapia intensiva;

Asl 5 Spezia 6; 1 in terapia intensiva.

Isolamento domiciliare: 7.619 (-268); totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 44.149 (+535). Deceduti: 2.649 (+22).

Soggetti in sorveglianza attiva: Asl 1 1.613; Asl 2 476; Asl 3 3.379; Asl 4 647; Asl 5 778 (totale 6.893).