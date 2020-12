Arresto cardiaco mentre è al centro medico: "Ringrazio chi mi ha salvato la vita"

"Sono stato fortunato, molto fortunato, ero nel posto giusto e voglio ringraziare tutti mille e mille volte - racconta Giovanni, che nella vita gestisce assieme al socio Cristian un bar a Pietra Ligure - Mille e mille grazie a tutto il personale del polo sanitario Cura di Toirano. In primis la direttrice, la dottoressa Barbara Monte e il dottor Mauro Lombardi che mi hanno subito prestato le cure necessarie. Il signor Gigi, senza il quale non potrei scrivere queste righe, che fortunatamente mi ha fatto rientrare all'interno del polo sanitario, tutti i soccorsi: dalla Croce di Borghetto ai medici dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in particolare il dottor Olivotti che mi ha operato, il direttore dottor Moshiri, tutte le infermiere e il personale del reparto di cardiologia che si è preso cura di me. A tutte queste persone dico grazie, grazie e ancora grazie: sarete sempre nel mio cuore".