Andora: la Protezione civile piange Luigi Petrucco, uno dei fondatori della squadra

Oggi per il gruppo comunale Protezione civile di Andora e un giorno triste. Nella notte è mancato uno dei fondatori della squadra. Luigi Petrucco, papà dell'attuale responsabile dei volontari Alberto Petrucco.

"Tutti noi ci stringiamo attorno ad Alberto e alla sua famiglia, stringendoli in un abbraccio collettivo in questo momento di grande dolore per tutti noi - spiegano dalla Protezione civile - Per molti di noi Luigi è stato una guida, e un punto di riferimento quando abbiamo iniziato a muovere i primi passi nel mondo del volontariato di Antincendio e Protezione civile".

"Persona riservata ma sempre pronto a dispensare consigli a tutti. Perdiamo un faro di questa squadra, ma di certo non verrà mai dimenticato e porteremo sempre avanti i suoi preziosi consigli e insegnamenti. Ci riuniremo tutti, mercoledì 16 dicembre alle ore 15 presso la chiesa in località Conna per dare a Luigi l'ultimo saluto" concludono dalla Protezione civile.