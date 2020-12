Cartelloni "sessisti" a Savona, il sindaco: "Non accettiamo mercificazione del corpo"

"Usato garantito...sai di non essere stato il primo ma te ne importa qualcosa?". Questa recita un cartellone pubblicitario di una concessionario d'auto di Savona finito al centro delle polemiche per via dell'immagine che vede ritratta una donna appoggiata sul retro di una macchina.

"Appena sono venuta a conoscenza della presenza nella nostra città di cartellonistica sessista mi sono, immediatamente, attivata al fine di procedere, tramite gli uffici, alle opportune verifiche. Tali cartelloni non sono stati autorizzati dal nostro concessionario e la Polizia Municipale sta procedendo a ulteriori controlli anche al fine di accertare se sussistono le condizioni per ordinare la rimozione" il commento del sindaco Ilaria Caprioglio.

"A Savona non accettiamo la mercificazione del corpo delle donne e gli slogan offensivi della loro dignità - ha continuato la prima cittadina da sempre in prima linea su questo delicato tema - Nel 2016, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, avevo personalmente invitato l'amico fotografo Ico Gasparri per parlare del suo decennale lavoro di sensibilizzazione contro questa forma di violenza che si affaccia sui muri delle città ed è visibile a tutti, compresi i nostri bambini".