Autostrade, Toti: “Bene che il MIT si preoccupi di migliorare le infrastrutture liguri, ma non si dimentichi della Gronda”

“Apprendiamo con soddisfazione che il ministero dei Trasporti approfondisca e si interessi dello stato delle autostrade in Liguria e che pensi anche a come migliorarle. Le proposte e le idee emerse oggi sono di buon senso, ma non possiamo in alcun modo non accelerare su un progetto strategico come quello della Gronda”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti su quanto emerso oggi di fronte alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera.

“La Gronda – prosegue Toti – è un progetto ineludibile e ha accumulato ormai anni di ritardi: Regione Liguria ha già proceduto a espropri di terreni e fabbricati per un valore di 50 milioni, ed esiste la copertura finanziaria poiché i liguri hanno già pagato l'opera con i pedaggi. Basterebbe una firma per avviare i lavori, e se arrivasse sotto l’albero di Natale, sarebbe un bel regalo per la nostra regione. Ci auguriamo inoltre che con gli interventi proposti si possa evitare una ulteriore estate di gravissimi disagi come quella scorsa: se la situazione si dovesse ripetere le conseguenze per l’economia sarebbero tragiche”.