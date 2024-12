Un abbraccio virtuale che scalda il Natale: un'intera comunità riaccende l'albero di Sergio

Quando i social hanno un'utilità anche per fare del bene e tirare su il morale a chi non sta passando un bel periodo.

Sulla pagina Facebook "Savona Scomparsa" nei giorni scorsi un'utente si è chiesta come mai in un'abitazione a Savona in via Famagosta che sovrasta Lungomare Matteotti dove ogni anno, per 24 anni, spiccava un albero di Natale sempre molto ben addobbato, che tutti potevano apprezzare vedendolo dalla strada, quest'anno invece non fosse presente.

Dopo un tam tam di commenti, molto positivi, di ricordo, la stessa proprietaria ha motivato la decisione. Specificando che purtroppo il suo caro marito, Sergio Rugiati, ex primario di Ostetricia e Ginecologia all'ospedale San Paolo, era scomparso lo scorso 14 agosto e che non si sentiva di allestire il classico simbolo del Natale.

I messaggi di vicinanza le hanno fatto però cambiare idea. Con l'albero che è tornato a splendere dalla finestra.

"L'ho fatto. Grazie a tutti loro, l'ho fatto. Spero che da qualche punto dell'universo il mio grande amore lo possa vedere. Voglio ringraziare tutti per le parole di incoraggiamento, di solidarietà verso di me e per quelle di apprezzamento nei confronti di mio marito, oltre che la mia amica di sempre Laura che mi ha aiutato ad issarlo, ora che devo fare a meno della forza di mio marito, e la mia preziosa vicina di casa e amica Sandra che ha sostituito le mani d'oro del mio chirurgo preferito con la sua sensibilità artistica. E, infine, un segreto: un albero di Natale io glielo avevo già fatto il giorno di Santa Lucia. È che proprio non so dove sia lui e allora provo a farne un po' dappertutto" ha scritto sulla pagina social Tiziana Rugiati.