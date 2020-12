Vado, 200mila euro per la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali nei pressi della chiesa di Segno

200mila euro. Questa la cifra stanziata dal comune di Vado Ligure per il progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali adiacenti alla chiesa di Segno.

"Siamo prossimi alla fine dell’anno e giungiamo al perfezionamento di alcuni impegni finanziari importanti, dalle progettazioni all’approvazione di progetti e lavori importanti che vedranno la realizzazione nel corso dei primi mesi del 2021" ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Fabio Gilardi.

Progettazioni che riguardano tra i diversi interventi, i consolidamenti stradali come via Viglietta e via Cunio, la sistemazione della foce del Rio Cappella a Porto Vado e il restauro della vecchia fornace a Sant’Ermete.

Nei prossimi mesi inoltre verranno eseguiti i lavori per la riqualificazione e la regimazione delle acque del marciapiedi di Via Maestri e sotto il profillo della mitigazione del rischio idraulico a breve partiranno gli interventi per la riprofilatura e il consolidamento di alcuni tratti degli argini del torrente Segno.

E' stato approvato proprio in questi giorni il progetto per la sostituzione di numerosi giochi nei parchi del comune e la sostituzione delle pensiline di attesa autobus vetuste.

"Anche in questo periodo 'particolare' l’impegno degli uffici è stato cruciale per raggiungere gli obiettivi prefissati e per questo li ringrazio" ha concluso Gilardi.