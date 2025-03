Giustenice, frana sulla Sp 24: la strada rimane chiusa, la Provincia valuta la realizzazione di un bypass

Il sindaco di Giustenice Mauro Boetto aggiorna sulle condizioni della Sp 24, temporaneamente chiusa al traffico a causa di uno smottamento franoso verificatosi nel tratto compreso tra il km 4+600 e il km 5, proprio sul territorio della località dell'entroterra pietrese.

"Si informa la cittadinanza che, a seguito di ulteriore sopralluogo fatto dai tecnici della Provincia in data odierna, la strada provinciale Sp 24, nel tratto di via XXV Aprile (compreso fra la fine della frazione di Pianazzo e l'inizio della frazione di San Lorenzo), continuerà a rimanere chiusa al traffico - spiega il primo cittadino - Nelle ultime ventiquattro ore il movimento franoso ha ampliato ulteriormente il suo fronte. Le condizioni non stabili del terreno e la massa enorme di terra sul lato superiore della frana non permettono neanche un'apertura parziale della strada stessa".

"L'ente Provincia sta valutando la possibilità di predisporre la realizzazione di un bypass finalizzato a una prossima riapertura, anche parziale, della stessa strada provinciale - ha concluso Boetto - Seguiranno ulteriori aggiornamenti".