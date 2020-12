Contest tra le proiezioni natalizie albenganesi: Botticelli ha la meglio su Filippo Lippi

È la “Natività mistica” di Sandro Botticelli la vincitrice del sondaggio social promosso dal gruppo Un Quadro di Te in collaborazione con il Comune di Albenga. L’opera proiettata sulla facciata della Cattedrale di San Michele Arcangelo è stata infatti la più votata dai cittadini ingauni.

Francesca Bogliolo, Roberta Bani, Matteo Scavetta e Alice Salvatico, i membri di Un Quadro di Te, sono molto contenti dei risultati raggiunti. Dicono i ragazzi: “Ringraziamo tantissimo tutte le persone che hanno votato e l’amministrazione comunale, in particolare Alberto Passino, Marta Gaia e Martina Isoleri. È stato bello poter condividere con gli albenganesi la nostra passione e vedere come l’amore per l’arte possa coinvolgere tante persone.”

Il gruppo Un Quadro di te ricorda quindi tutti gli appuntamenti legati all’iniziativa social. Il video con il racconto del quadro di Botticelli, da loro definito #audioquadro, sarà postato sulla pagina Instagram gestita dai ragazzi oggi alle 20.15 e giovedì 17 sulla pagina Facebook alle ore 19:00. Sempre giovedì sarà pubblicato, alle 20:15 su Instagram e alle 21:00 su Facebook, un set di quattro immagini con alcuni dettagli dell’opera e le relative didascalie.

“Il nostro impegno sui social non si ferma qui – aggiungono i ragazzi – siamo attivi tutta la settimana sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Per Natale vogliamo dedicare tutta la settimana dal 21 al 27 dicembre a opere d’arte legate proprio a questa festa. Cogliamo l’occasione di invitare a scriverci il vostro capolavoro preferito legato a questo tema. Chissà, magari sarà proprio il vostro ad essere raccontato!”