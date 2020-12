Celle, ripristinata la segnaletica orizzontale in via Colla e sull'Aurelia

Questa mattina gli operai della ditta incaricata da Anas hanno ripristinato la segnaletica orizzontale su via Colla e sull'Aurelia dopo che ad inizio mese erano stati asfaltati i tratti per la riapertura di via Santa Brigida e il ritorno della provinciale a senso unico a salire.

Non erano mancate le proteste da parte dei pedoni che per venti giorni soprattutto nell'attraversamento pedonale in centro hanno dovuto far particolare attenzione ad attraversare la strada con le auto che non sempre si fermavano per farli passare. Lo stesso avveniva nei pressi della fabbrica Olmo.

La polizia locale quindi questa mattina ha coordinato gli interventi per il tracciamento.