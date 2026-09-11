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Attualità | 11 settembre 2026, 10:21

Bel tempo nel weekend, poi nuovo scorcio di estate

Le previsioni firmate Datameteo

Bel tempo nel weekend, poi nuovo scorcio di estate

Dopo la prima perturbazione di stampo più autunnale, nuovo periodo stabile all'orizzonte, almeno fino a metà settimana prossima quando ritorneremo a sentire temperature più estive.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 11 a domenica 13 settembre

Oggi cielo inizialmente nuvoloso ma con tendenza a rasserenamenti a partire da ovest dal pomeriggio. Domani e domenica generalmente sereno o poco nuvoloso, più probabile domani mattina sui settori occidentali.

Temperature perfettamente nella norma di settembre, con massime che oscilleranno tra i 25  i 27 °C, e minime comprese tra 14 e 18 °C.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili, ad eccezione di domani in Liguria dove potranno esserci moderati venti settentrionali al mattino.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre

Ancora bel tempo con aumento della pressione per l'arrivo di un temporaneo rinforzo anticiclonico, e temperature che ritorneranno oltre le medie del periodo con valori massimi che potranno raggiungere localmente i 30/31°C.

Durante la giornata di mercoledì l'ingresso di un nuovo fronte atlantico farà ritornare le condizioni meteo su canoni più autunnali.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/685-Stagionali_Ottobre_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

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Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo 

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Datameteo

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