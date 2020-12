Decreto Natale: ecco l'autocertificazione per gli spostamenti

Con le restrizioni anti-Covid in vigore nel periodo natalizio, ecco tornare necessaria l'autocertificazione per motivare i propri spostamenti, nonostante i divieti. Ricordiamo che dalla giornata odierna, lunedì 21 dicembre, è in vigore fino al 6 gennaio lo stop agli spostamenti tra Regioni.

Zona rossa nei seguenti giorni: 24, 25, 26,27 e 31 dicembre 2020 e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Quindi nei festivi e pre-festivi ci si potrà muovere solo con l'autocertificazione e sempre per i motivi previsti dal modulo: salute, lavoro e comprovata necessità. Dalle 5 alle 22 inoltre è consentita la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal calcolo e quindi possono 'aggiungersi' agli altri due membri. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all'interno del proprio comune.

Arancione invece nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021. Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune e dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia.

Resta in vigore per tutte le zone il coprifuoco dalle ore 22 alle 5.