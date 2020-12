Meteo: mite sino a Natale, poi calo termico

Blande correnti occidentali governeranno il tempo sino a Natale. Poi possibile irruzione fredda con sensibile calo termico sino al nuovo anno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 21 a giovedì 24 dicembre

Tempo irregolarmente nuvoloso, con possibili nebbie sui bassi piani. Mercoledì sera qualche pioggia possibile su Liguria di ponente e forse basso Piemonte in esaurimento giovedì mattina. Quota neve 1600 m. Termometro con minime in pianura intorno 1-3°C e massime 8-10°C. Al mare minime intorno 6-8°C e massime 10-12°C. Venti deboli da Est in pianura. Venti forti da Nord Est al mare.

Da venerdì 25 dicembre

Cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, calo termico con temperature invernali e gelate deboli dal 26.

Auguri

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/604-Stagionali_gennaio_2021.html.

http://www.datameteo.com/meteo/604-Stagionali_gennaio_2021.html