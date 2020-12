Tovo San Giacomo, al via i lavori di pulizia nelle cunette lungo la Sp 4

"Sono iniziati oggi i lavori di pulizia, sfalcio e rimozione dei detriti nelle cunette che costeggiano la Sp 4 a Tovo San Giacomo". Lo annuncia Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post sulla propria pagina Facebook.

"Questo primo intervento lungo via Rembado è frutto della concreta collaborazione fra il comune di Tovo San Giacomo e della Provincia di Savona - spiega Oddo - Anticipo inoltre che a breve sarà sottoscritto fra i due enti un importante Protocollo d’intesa per la messa in sicurezza per gli utenti e per i pedoni, allargamento e manutenzione della Sp 4 nel quale saranno messe le basi per interventi puntuali alcuni dei quali si concretizzeranno già nel 2021".

"Ringrazio gli Uffici Tecnici della Provincia, del comune, il Presidente Pierangelo Olivieri e l’assessore Luana Isella per il rinnovato impegno per una strada provinciale più sicura e vivibile" conclude infine il primo cittadino.