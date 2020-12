I più popolari sistemi di deposito nei casino online italiani

Quando si decide di iniziare a giocare nei siti casino online, una delle prime operazioni da fare è quella di depositare denaro sul proprio conto gioco. Per farlo ci sono diversi sistemi di pagamento. In questa guida vedremo i più popolari e vi spiegheremo le loro caratteristiche principali e alcuni vantaggi. In ogni caso, però, ricordate che il gioco deve essere un passatempo quindi non spendete più del dovuto.

Alcuni consigli

Prima di iniziare la nostra guida ecco per voi alcuni semplici ma utili consigli per evitare spiacevoli soprese. Seguirli, vi aiuterà sicuramente ad evitare problemi e brutte soprese, oltre ad essere certi di giocare sempre su piattaforme sicure.

Scegliete casino online sicuri

Per trovare i migliori casino online su cui giocare e su cui ovviamente depositare denaro, è necessario che questi siano autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AMMS, l’unico ente in Italia che può gestire il gioco a distanza e autorizzare le piattaforme di gioco. Scegliendo questi casino online sicuri sarete certi che nessuno può truffarvi e che le transazioni saranno sempre protette.

Controllate se ci sia il vostro sistema di deposito preferito

Come vedremo a breve, ci sono diversi metodi da poter usare per versare soldi sul conto gioco. Alcuni però, tra cui gli e-wallet, sono più difficili da trovare, e quindi sarà necessario controllare la loro disponibilità prima di iscrivervi. In questo modo eviterete perdite di tempo.

Verificate i limiti massimi e minimi di deposito

Se non avete un budget molto alto è sempre meglio assicurarsi che non ci siano limiti di deposito che prevedono un importo di un certo valore. Questo vi potrebbe creare diverse difficoltà e soprattutto costringere a depositare una cifra superiore a quella che avreste voluto. Per evitare questa spiacevole situazione, ci sono i casino ricarica minimo 5 euro che sicuramente possono interessarvi.

Potete usare il vostro metodo di deposito per i bonus?

Un altro aspetto da controllare è se il metodo di deposito che volete utilizzare sia utile per usufruire dei vari bonus e promozioni disponibili per i giochi casino online. Alcuni casino online sicuri, infatti, non accettano determinati sistemi di pagamento per il primo deposito valido ai fini del bonus.

I principali metodi di deposito

Passiamo ora a vedere quali sono i metodi di deposito più importanti che potrete trovare nei siti casino online.

Carte di credito o debito VISA

Il circuito VISA è sicuramente quello più importante al mondo e soprattutto quello più utilizzato. Ecco perché non avrete alcun problema a trovare i migliori casino online con cui è possibile depositare con questo sistema di pagamento. Tra i suoi vantaggi, inoltre, c’è il fatto che il deposito è assolutamente immediato e senza alcun tipo di spese di commissione. Ovviamente, tra gli svantaggi di questo sistema c’è che oltre al numero di carta dovrete inserire il vostro nome e cognome. Giocando però su uno dei casino online sicuri sarete certi che tutto vada nel verso giusto e che nessuno possa rubare queste informazioni.

Neteller

Tantissimi giocatori scelgono i casino Neteller per le loro giocate visto che hanno questo sistema di deposito tra quelli disponibili. Questo e-wallet , infatti, così come gli altri che vedremo anche in seguito, permette di caricare denaro sul proprio conto gioco senza dover divulgare dati e informazioni personali. Per quanto riguarda le tempistiche, poi, potete stare certi che i soldi arriveranno immediatamente sul conto gioco. Non ci sono spese di commissione e non dovrete fare altro che scegliere Neteller tra i metodi di pagamento disponibili. L’unica pecca di questo sistema è che ancora non è presente in tutti i casino online sicuri.

Skrill

Skrill è un altro portafoglio elettronico, nato in Inghilterra e che, in maniera decisa e costante sta raggiungendo diversi milioni di utenti in tutto il mondo. Tra questi ci sono tantissimi giocatori dei migliori casino online, visto che offre un deposito praticamente immediato e zero costi di commissione. Così come per gli altri portafogli elettronici, anche in questo caso non dovrete comunicare alcun dato personale ma solo la email con cui vi siete registrati sul sito. Potrete comunque assicurarvi che il casinò sia sicuro e che ci siano i migliori metodi di deposito dando uno sguarda al sito lowdepositcasino.com .

Paysafecard

Questo metodi di deposito, nonostante non sia tra i più conosciuti in Italia, sta conquistando comunque tantissime persone grazie alla sua comodità, discrezione e sicurezza. In poche parole, si tratta di una carta prepagata che potrete acquistare sia online sia nei negozi tradizionali. Sono presenti vari tagli a partire da 10 euro fino ad arrivare a 100 euro. Ovviamente, se avete bisogno di una cifra maggiore, basterà acquistare più carte prepagate. Queste hanno un codice scratch situato nella parte posteriore da grattare al momento della ricarica. Una volta selezionato Paysafecard per il deposito nei casino online sicuri, vi basterà inserire il codice, e la relativa somma di denaro vi sarà accreditata in pochi attimi. Capirete da soli, che si tratta di uno dei sistemi più discreti possibili, visto che nessuno potrà mai sapere per cosa sia stata utilizzata la carta prepagata e nessuno potrà rubarvi alcun dato, visto che il codice, una volta utilizzato, non ha più alcun valore.

PostePay e ca r te

Un altro tra i più frequenti sistemi di deposito utilizzato dai giocatori italiani è sicuramente PostePay, la più famosa carta prepagata in Italia. In questo caso il vantaggio nell’utilizzo è duplice. In primo luogo è vero che dovrete inserire i vostri dati personali e il numero della carta ma, è altrettanto vero che solitamente su una carta prepagata si ricaricano solo i soldi che servono al momento. Quindi, anche qualora qualcuno dovesse sottrarvi i dati personali, e questo è veramente molto difficile se non impossibile, non troverà nulla da rubare. In secondo luogo poi, per lo stesso meccanismo di cui abbiamo appena parlato, ovvero che su una prepagata si ricaricano solo i soldi di cui si ha bisogno, sarà molto difficile spendere più di quanto si voleva all’inizio. È un metodo perfetto soprattutto per quei giocatori che in caso di perdita si lasciano trasportare dalla voglia di recuperare e spendono ancora di più.

ecoPayz