L’Italia delle Slot: prosegue l’iniziativa di raccolta dati del gruppo GEDI

La lodevole iniziativa del Gruppo GEDI prosegue anche nel corso del 2020 con l’iniziativa denominata appunto: L’Italia delle slot. Si tratta di un enorme banca dati che è stata realizzata per monitorare il traffico relativo al settore del gioco d’azzardo nel nostro territorio, comune per comune, facendo riferimento principalmente alle sale da slot machine, ma prendendo in considerazione tutta la filiera del gioco, dalle scommesse sportive fino ad arrivare al gioco online, dove però non è così immediato e semplice capire l’incidenza su un detto territorio, in base all’IP di appartenenza di un computer o di dispositivo digitale.

Un dato comune per comune per sapere quanto si spende al gioco

Per quanto riguarda il territorio del comune di Savona i dati raccolti tra il 2017 e il 2019 indicano che le giocate pro-capite si sono attestate attorno a 1154 euro, cifra che colloca il capoluogo ligure al 1448 posto su 7954 comuni italiani, mentre se si considerano le città con la stessa densità di abitanti la posizione sale al 94esimo posto su 130 comuni con più di 50 mila abitanti e fino ai 200 mila residenti. Durante il 2018 sono stati spesi a Savona 70 milioni di euro, dove però 52,80 milioni sono le vincite ottenute dai giocatori. Il dato è assolutamente nella media nazionale, comprendendo tutte le realtà come le slot di categoria AWP, i concorsi e pronostici sportivi e gli eurojackpot. Da questi dati sono invece escluse le vincite e le entrate erariali che fanno riferimento al circuito del gioco online.

I dati relativi al gioco online durante questo 2020

Il gioco online durante il 2020 a livello complessivo come dato nazionale ha mostrato un margine di crescita che è stato pari a 1,36 miliardi di euro, con una percentuale che si attesta invece al 45,5% in più rispetto al 2019. Si tratta di un dato che raccoglie complessivamente tutta la filiera relativa al gioco online, quindi anche poker cash e da torneo, tutti i giochi di casinò online, incluse le giocate alle slot digitali, bingo, betting e concorsi pronostici. Nuovamente è stata superata la cifra di 1 miliardo di euro, che però deve essere rapportata a quella che comprende tutto il sistema del gioco d’azzardo legale nel nostro Paese. Durante il 2019, l’ultimo anno i cui dati possono essere espressi al momento nella loro totalità e integralità, la spesa complessiva è stata pari a 110,54 miliardi di euro.

Una significativa nicchia che cresce per il settore del gioco digitale

Questo ci mostra come il gioco online rappresenti ancora una piccola nicchia, seppur in crescita, rispetto alla spesa complessiva che viene realizzata nel nostro Paese. Crescono quindi i dati che riguardano i casinò online, dove il lavoro di programmazione e quello legato all’innovazione tecnologica e digitale stanno raccogliendo buoni risultati in termini di risultato operativo per la filiera del gambling digitale. Se state cercando un posto dove poter giocare slot online vi consigliamo di scegliere tra i casinò che appartengono al circuito ADM, i quali possono garantire il massimo della trasparenza e della legalità in termini di sicurezza e di trasparenza per quanto riguarda la materia del gioco digitale. Il settore del gioco online e dei casinò virtuali oggi si basa principalmente sul traffico ottenuto attraverso i device di dispositivi mobili come smartphone e tablet, grazie alle app di gioco che possono essere scaricate sul vostro telefonino oppure giocate direttamente in modalità browser games.

Dal gambling ai videogames: un anno boom in termini di dati questo 2020

Il 2020 è stato davvero un anno importante per il settore della videoludica visti i risultati già ottenuti e raccolti durante questi primi 11 mesi, dove però bisogna anche tener conto di aspetti che non erano in previsione in termini di massa critica e di attività, proprio per l’aumento generale delle attività online degli utenti. Un discorso che naturalmente possiamo estendere non solo all’ambito del gambling e dei giochi da casinò digitale, ma anche allo streaming video, agli eventi sportivi e naturalmente al segmento dei videogames. Un settore che già da qualche anno aveva dimostrato di poter reggere il confronto con altri divertimenti e svaghi come ad esempio lo sport, il cinema, le serie tv e la musica, per fare qualche esempio comparativo.