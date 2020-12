Pedaggio gratuito sulla A26 tra Ovada e Masone, Vaccarezza (Cambiamo!): "Finalmente un passo nella giusta direzione"

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nella giornata di ieri hanno congiuntamente inviato una lettera al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, per avanzare la richiesta di immediata attivazione della gratuità del pedaggio nel tratto dell'Autostrada A26, tra Ovada e Masone, in entrambi i sensi di marcia. La lettera, per conoscenza, è stata inviata anche ad Autostrade e alla Provincia di Alessandria. Il provvedimento, secondo la richiesta, dovrebbe durare fino al totale ripristino della viabilità interrotta sulla statale 456 del Turchino.

"Regione Liguria si era attivata immediatamente per erogare sovvenzioni che consentissero di riaprire la viabilità a senso unico alternato e attualmente gli interventi sono in via di completamento - conclude il capogruppo di Cambiamo! - Un provvedimento tempestivo e sacrosanto che però adesso deve essere assolutamente accompagnato dall'indispensabile attivazione immediata della gratuità del pedaggio nel tratto autostradale della A26 tra Masone e Ovada. I cittadini che popolano le valli che gravitano attorno alla statale del Turchino hanno incontrato moltissimi problemi nell'affrontare gli spostamenti quotidiani, nell'ultimo anno, e ora è giusto che vengano agevolati da tutte le istituzioni per poter normalizzare le loro attività".