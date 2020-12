Nubi a Natale con qualche fiocco di neve. Meteo peggiora dopo il 27 dicembre

Nella giornata di Natale un freddo legato ad una bassa pressione atlantica interesserà il Nord Ovest, con successivo tracollo termico Temperature minime piuttosto fredde al primo mattino, con valori particolarmente rigidi su aree rurali e bassi piani in ombra.

Il 27 pomeriggio cambio di regime con aria più umida di marca Sud Occidentale a scorrere sul cuscinetto di aria fredda creatosi nei giorni precedenti, con ritorno della neve anche in pianura, vento a raffiche molto forte in Liguria, con precipitazioni piovose molto forti sul Ponente. Poi migliora sino all'inizio del 2021.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi giovedì 24 a domenica 27 dicembre

Nubi irregolari oggi, coperto domani con precipitazioni dalla tarda mattinata di domani Natale piovose sulle coste, spruzzata di neve su basso Piemonte. A Santo Stefano migliora, sino al prossimo peggioramento previsto nella notte di domenica 27. Quota neve 500 m con gelate estese, attenti a tratti stradali ghiacciati. Minime in pianura intorno -1-2°C e massime 4-7°C. Al mare minime intorno 3-7°C e massime 9-11°C. In pianura venti moderati da Est in pianura, forti sui rilievi. Al mare venti molto forti da Nord dalla tarda mattinata del 25 i con raffiche sino a 70 km/hn attenuazione nelle prime ore del 26

Da lunedì 28 dicembre

Nevicate anche a bassa quota sul Nord Ovest, piogge molto forti previste su Liguria di Ponente.

