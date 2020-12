Il dottor Renato Giusto è il primo savonese vaccinato contro il Covid: "Soddisfattissimo, giusto farlo"

E' stato il dottor Renato Giusto, presidente del Consiglio Comunale di Savona e presidente regionale dello Smi, il sindacato dei medici italiani, il primo savonese vaccinato contro il Coronavirus.

A somministrargli l'antidoto sono stati gli operatori del San Martino di Genova presso la stessa clinica universitaria nella mattinata di oggi, e proprio a loro va il suo primo pensiero, da paziente esperto del settore: "Sono soddisfattissimo, sono stati bravissimi" spiega il dottor Giusto a Savonanews.

Dai prossimi giorni la campagna vaccinale sarà estesa a diversi soggetti impiegati nel mondo della salute, in modo da far tornare il prima possibile le strutture sanitarie il più sicure possibile. E proprio ai colleghi si rivolge l'invito del dottor Giusto: "Il medico di medicina generale deve correre il rischio ed è giusto che faccia quello che deve. Non dovrebbe portare effetti collaterali, giusto farlo e tutti i colleghi si stanno allineando" conclude.