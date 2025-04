Savona, raccolta porta a porta: al Palaseas parte la protesta degli amministratori (VIDEO)

La protesta del nuovo sistema di raccolta rifiuti si allarga agli amministratori di condominio. Una quarantina di loro, alcuni dei quali gestiscono decine di immobili in città, si sono presentati alla riunione di oggi di Seas dedicata a Legino bassa.

Sono arrivati alla spicciolata, a gruppetti, spinti dal fatto di essere stati subissati di domande, richieste di spiegazioni e molte proteste dei loro condomini, oltre che dalla rabbia di dover gestire la questione dei bidoni condominiali. Spiegano di non essere stati coinvolti e consultati nelle scelte se non marginalmente.

Un primo incontro in Sala Rossa lo scorso anno, per alcuni la visita di due tecnici, ma non per tutti, e poi basta, è quello che ci riferiscono: "Solo una volta sono venute due persone di Seas - spiega un amministratore che ha decine di immobili - e non ne sapevano molto neppure loro. Ci è stato chiesto di mandare un elenco tramite pec con i nostri condomini. Lo abbiamo fatto poi più nulla. Abbiamo mandato altre pec ma non abbiamo avuto risposte".