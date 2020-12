Disponibili in sacrestia a Finalmarina e nelle librerie religiose i due libri di don Militello su San Giuseppe

Natale è passato, ma le feste non sono ancora terminate e siamo ancora in tempo per donare una strenna a chi amiamo: nelle librerie cattoliche e presso la sacrestia della basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina sono acquistabili i due libri del parroco don Giuseppe Militello. Entrambi pubblicati da Effatà Editrice, i due volumi approfondiscono la figura di San Giuseppe. “Il giusto fiorirà come un giglio” è una biografia del Santo, mentre “Nel tuo forte abbraccio” parla del mese a lui dedicato.

Don Giuseppe Militello, parroco amato dai finalesi, proprio a Finalmarina ha raggiunto l’importante traguardo dei 25 anni di sacerdozio, celebrati ad aprile del 2018 con una sobria ma calorosa festa.

All’evento avevano partecipato numerose autorità della politica, della cultura e del volontariato finalese mentre il Vescovo della Diocesi, Monsignor Calogero Marino, impossibilitato a presenziare, aveva comunque fatto sentire la sua vicinanza con una lettera.

Ricordiamo infine che a dicembre del 2017, con don Giuseppe parroco, la comunità ha festeggiato l’inaugurazione della Basilica riportata ai massimi splendori dopo una lunga e certosina opera di restauro.