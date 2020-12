Capodanno, l'invito di Coldiretti: "Brindare al nuovo anno con vino made in Liguria"

Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda di vino e spumante italiano con circa 63 milioni tappi di spumante stappati solo in Italia, in calo però del 15% rispetto allo scorso anno a causa del lockdown, con lo stop a veglioni, feste private e la chiusura di ristoranti, bar e agriturismi per le misure anti Covid. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che, tuttavia, nelle feste 2020 più di otto italiani su 10 (81%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy per augurarsi anche un 2021 migliore.

“In questo difficile anno – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – per le festività, ma non solo, è sempre bene scegliere di cenare e brindare con vini DOC 100% Made in Liguria, eccellenze che, nonostante la situazione, continuano a farsi strada sul mercato internazionale, facendo segnare un +8,9% nei primi sette mesi del 2020, in controtendenza rispetto al mondo del vino italiano. Il settore del vino e degli spumanti purtroppo è uno dei più colpiti dall’anno di pandemia, avendo dovuto gestire una situazione difficile per le chiusure del canale Ho.re.ca e la riduzione del turismo straniero che, da sempre, apprezza notevolmente le nostre produzioni, che vantano il fregio di ben 8 DOC (DOC 5Terre, DOC Rossese di Dolceacqua, DOC Riviera Ligure di Ponente, DOC Golfo del Tigullio – Portofino, DOC Val Polcevera, DOC Colline di Levanto, DOC Colline di Luni e DOC Ormeasco di Pornassio) e 4 IGT (Colline del Genovesato, Liguria di Levante, Colline Savonesi, Terrazze dell’imperiese). In vista quindi di Capodanno e dei prossimi giorni festivi, il consiglio è di salutare l'anno nuovo con prodotti a km0 acquistabili presso i mercati e i punti vendita aziendali Campagna Amica, partendo dai menù liguri che traboccano di piatti tipici, quali ravioli al tocco, cotechino e lenticchie, pandolce genovese mentre, allo scoccare della mezzanotte, brindare con un buon vino o spumante locale, mentre per gli intenditori, potrà essere l’occasione per gustare un bicchiere di Schiacchetra' delle Cinque Terre.”