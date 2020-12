Covid in Liguria: 472 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 154 in provincia di Savona

Nella nostra provincia si sono riscontrati 154 nuovi positivi mentre 82 sono stati nell'imperiese, a Genova 178 e 58 a La Spezia. Nessuno, invece, tra non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 11 i morti accertati per Covid in un lasso di tempo compreso tra il 21 e il 28 dicembre, di cui 7 nella nostra provincia (tutti all'ospedale San Paolo di Savona): un uomo di 80 anni deceduto il 21 dicembre, un uomo di 81 anni deceduto il 21 dicembre, un uomo di 83 anni deceduto il 23 dicembre, una donna di 90 anni deceduta il 24 dicembre, un uomo di 76 anni deceduto il 27 dicembre, un uomo di 88 anni deceduto il 28 dicembre e un uomo di 90 anni deceduto il 28 dicembre.