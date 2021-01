Rientro a scuola il 7 gennaio, il preside del Ferraris Pancaldo di Savona: "Noi siamo pronti"

“Ho ben presente quanto ognuno di voi abbia necessità di sapere quando, e con che modalità, potrà rientrare in scuola per la didattica in presenza, scenario ampiamente prefigurato in queste ultime settimane”.

Il dirigente scolastico dell’istituto Ferraris Pancaldo di Savona Alessandro Gozzi ha voluto scrivere una lettera agli studenti e alle loro famiglie in merito alla situazione di incertezza sul rientro a scuola per il 50% degli alunni da giovedì 7 gennaio.

“I nostri riferimenti normativi sono in questo momento il DPCM del 3 dicembre 2020, che prevedeva alla ripresa di gennaio una frequenza in presenza al 75%, il Documento Operativo - emanato dal Prefetto di Savona in data 23 dicembre 2020 - riferito alla frequenza al 75%, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e la Nota del Ministero dell’Istruzione del 28 dicembre 2020 che indicano invece, per il primo periodo di riapertura, una frequenza al 50%.

Il “Ferraris Pancaldo” da mesi, ed in ultimo nel Collegio dei Docenti del 21 dicembre 2020, ha progettato le varie possibili modalità di erogazione del servizio scolastico in presenza, a distanza, in modalità mista” prosegue Gozzi. “Siamo quindi, da parte nostra, pronti a comunicarvi un piano di ripresa della scuola, tuttavia l’incertezza di questo periodo tutto, e di questi ultimi giorni in particolare, ci suggerisce di attendere ancora qualche giorno, in modo tale da non dover procedere a continue rettifiche di avvisi già inviati. Pertanto, auspico di potervi comunicare, su sito e registro elettronico, nella giornata del 5 gennaio la modalità di erogazione della didattica – solo a distanza – una parte in presenza una parte a distanza – solo laboratori in presenza – e quant’altro ancora” continua il dirigente scolastico dell’istituto savonese.

“Sono certo della vostra comprensione e vi ringrazio per la pazienza, avendo tutti consapevolezza che il potere decisionale in merito non è in questo momento nelle mani di ogni singola scuola” ha concluso Alessandro Gozzi.