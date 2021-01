Occhiali Anti Luce Blu: Utilizzo, Benefici, Marche e Modelli più Venduti

Gli occhiali Anti Luce Blu sono uno strumento indispensabile per chi, per motivi di lavoro o di studio, è costretto a passare molto tempo davanti al pc. In questa guida illustreremo cosa sono gli occhiali Anti Luce Blu e come funzionano, i benefici, le migliori marche e i modelli più venduti.

Cosa sono e come funzionano

Gli occhiali Anti Luce Blu consistono in un accessorio che ha come obiettivo quello di proteggere gli occhi dalla luce degli strumenti LED o LCD, quali pc, smartphone o televisore. Sebbene la luce blu sia invisibile può provocare gravi danni agli occhi, e diminuendo la produzione di melatonina, che incide sul regolare ciclo del sonno di ciascuno di noi. Gli occhiali Luce Blu hanno il compito di difendere gli occhi da questo tipo di radiazioni, e vengono utilizzati da tantissime persone proprio per questo motivo.

La loro struttura è simile a quella dei comuni occhiali da vista presenti in commercio, ma dispongono di lenti in grado di filtrare e ridurre i raggi ultravioletti e la luce blu di dispositivi LCD o LED.

Benefici

Come abbiamo anticipato, gli occhiali Anti Luce Blu garantiscono la salvaguardia della vista di chiunque li utilizzi, riducendo drasticamente gli effetti dannosi sugli occhi, sull'organismo e su quelli a lungo periodo. Ad esempio, utilizzare gli occhiali Anti Luce Blu permette di diminuire la secchezza degli occhi, il bruciore e l'irritazione, che si manifestano in seguito a un periodo di tempo prolungato passato davanti allo schermo dei più comuni dispositivi. Inoltre, riducono il rischio di insonnia e mal di testa, sintomi molto comuni per chi è solito lavorare al pc: in particolare, il mal di testa è provocato da una vista troppo affaticata, mentre l'insonnia da un abbassamento del livello di melatonina.

Infine, gli occhiali Anti Luce Blu proteggono gli occhi da effetti secondari e a lungo periodo, quali la miopia e la cataratta. Infatti, questa particolare tipologia di lenti è in grado di filtrare le radiazioni ultraviolette che sono la principale causa di questi problemi.

Occhiali Anti Luce Blu: le marche

In commercio esistono diverse tipologie di occhiali Anti Luce Blu, e tra le marche principali abbiamo sicuramente:

Nowave , che offre un'ampia gamma di occhiali Anti Luce Blu appositi per ogni esigenza e forma del viso;

Pixel Kura, i cui occhiali Anti Luce Blu sono stati testati in seguito a numerosi studi dall'Università di Torino;

Cyxus , che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo e per il fatto che i suoi occhiali siano accessibili a tutti.

I migliori modelli

Sebbene in commercio esistano numerosi modelli di occhiali Anti Luce Blu, abbiamo selezionato i migliori. Tra i primi, spiccano sicuramente i Nowave, ovvero i migliori in assoluto, che sono realizzati con ottimi materiali e hanno un'estetica davvero alla moda, adatta per tutte le occasioni e i momenti della giornata. Inoltre, proteggono gli occhi dai dispositivi LED e LCD, e assicurano un tipo di protezione del 100% contro le radiazioni ultraviolette, e del 40% dalla luce blu. Per quanto riguarda i Pixel Lens Glass, di marca Pixel Kura, filtrano la luce blu fino al 41%, e le radiazioni ultraviolette fino al 100%. Tra i loro vantaggi, vi è sicuramente il fatto che sono molto leggeri e perfetti sia per uomini che per donne grazie alla loro estetica. Le lenti di questi occhiali Anti Luce Blu non si appannano e non riflettono nessun tipo di luce. Tra gli altri occhiali Anti Luce Blu migliori, vi sono quelli di marca Cyxus, che hanno un prezzo molto vantaggioso rispetto agli altri dispositivi in commercio. Inoltre, proteggono dai raggi UV e dalla luce blu, e hanno un'estetica molto alla moda; fin dal primo utilizzo i tuoi occhi saranno più rilassati.