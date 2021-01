Come aggiungere le carte di credito nell'app IO: la guida completa

Sono molti i cittadini Italiani che stanno scaricando in queste ore l'applicazione IO dello stato per poter aver accesso ai numerosi bonus in vista per questo 2021. Nonostante questo, i dubbi sono ancora molti siccome potrebbe essere poco chiara la modalità di inserimento delle carte di credito sulla piattaforma. A tal proposito in questa guida spiegheremo in modo molto semplice come è possibile collegare tutte le carte che si possiedono. È importante ricordare che la carta deve essere intestata solo ed esclusivamente a chi possiede la piattaforma e quindi non possono essere inserite informazioni di terze persone, anche se si tratta di un parente o un familiare.

Che cos'è l'app IO?

IO è un app messa a disposizione per tutti i cittadini Italiani ed è stata inserita nel play store che siano Android o Apple. L'app è stata pensata per tutti i cittadini in modo tale che essi abbiano a disposizione tutti i servizi che possono utilizzare, che si tratti di comunicazioni della pubblica amministrazione o comunicazione del comune a cui si appartiene. L'applicazione si presenta in modo molto tecnologica, ma allo stesso tempo semplice da poter utilizzare, adatta anche a coloro che di tecnologia ne capiscono ben poco.

Per accedervi è necessario possedere l'identità digitale che può essere generata attraverso un ufficio postale o qualsiasi altra piattaforma che la propone. Ad oggi quest'applicazione possiede numerosi vantaggi e inoltre con l'introduzione dei Cashback è l'unica piattaforma in grado di tenere sotto controllo tutte le entrate. Anche collegare le carte di credito gratuite o debito che si possiedono è molto facile, di seguito capiremo passo dopo passo come si fa, ovviamente bisogna essere maggiorenni per poter accedere al servizio.

Come si aggiungono le carte di credito nell'app IO?

Ovviamente prima di poter usufruire correttamente del bonus, bisogna inserire le proprie carte di credito. Questa operazione deve essere effettuata nella sezione portafoglio dell'app IO, in modo tale che quando viene utilizzata la carta nei negozi in automatico viene calcolata la percentuale di Cashback da ricevere.

Prima di iniziare con la procedura è assolutamente consigliabile verificare che l'applicazione sia aggiornata, in modo tale da avere a disposizione l'ultima versione. Una volta che la procedura è stata completata, non bisogna fare altro che aprire l'applicazione di IO, premere in basso la sezione pagamenti e andare nella sezione portafogli. Dopodiché basterà premere su aggiungi metodo di pagamento e selezionare la tipologia di carta che si possiede, la schermata in ordine darà:

carta di credito, debito o prepagata;

carta BancoPosta o Postepay;

carta PagoBancomat

L'inserimento della propria carta sulla piattaforma è veramente semplice, dopo aver verificato che i dati inseriti siano corretti basterà premere aggiungi. Se si vuole attivare il Cashback, occorrerà un ultimo step, ossia scegliere quale carta utilizzare per un eventuale rimborso, basterà andare nella sezione Cashback e cliccare sulla spunta della carta che si desidera utilizzare. Ricordiamo che oltre al cashback di stato vi sono anche carte che offrono cashback di loro, e possono essere utilizzate in combinazione con il cashback di stato. È importante ricordare che tutti i dati inseriti devono essere necessariamente corretti per far sì che tutte le procedure vadano a buon fine, inoltre il rimborso del Cashback maturato nel periodo natalizio sarà erogato entro la fine di febbraio 2021.

Infine, molte carte non sono state ancora abilitate per essere utilizzate e collegate alla piattaforma, ma a tal proposito tutti gli utenti sono stati rassicurati e ben presto sarà possibile aggiungere anche le carte che per il momento mancano all'appello.