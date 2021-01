Buon Compleanno, Cairo Montenotte! Un contest fotografico per celebrare l'importante ricorrenza

Un contest fotografico per festeggiare i 65 anni della Città di Cairo Montenotte. Queste l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale.

"L’iniziativa nasce dalla voglia di poter celebrare quest’anno più che mai la nostra Città, per sentirci uniti attraverso gli scatti che raccontano Cairo dal 7 gennaio 1956, giorno in cui diventò Città, ad oggi - spiegano dal comune - Per poter partecipare basterà inviare un massimo di tre foto ad alta risoluzione, verticali o orizzontali, che rappresentino gli scorci cairesi degli ultimi 65 anni".

"Le foto dovranno essere inviate alla mail segreteriasindaco@comunecairo.it da oggi fino al 31 gennaio 2021 e successivamente verranno pubblicate sui canali ufficiali del Comune (Sito, Pagina Facebook). Tutte le foto saranno rese visibili alla cittadinanza, in collaborazione con Ferrania Film Museum, con tempi e modalità ancora da definire a causa della situazione di emergenza attuale".

"Abbiamo bisogno della partecipazione di tutti voi per festeggiare in maniera speciale rendendo omaggio alla nostra Città e scrivendo, attraverso le vostre foto, una nuova storia" concludono dal comune di Cairo Montenotte.