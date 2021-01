Vaccino anti-Covid per il "presidentissimo" della Croce Bianca Albenga Dino Ardoino

Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca Albenga, ha ricevuto ieri la sua prima razione di vaccino anti-Covid. Ricordiamo infatti che il percorso di cura prevede due "richiami" a pochi giorni di distanza tra loro.

Il "presidentissimo" Ardoino, nel cuore di tutti gli albenganesi, è più di una figura di riferimento per la Pubblica Assistenza: è un simbolo del volontariato ingauno. Durante tutto il periodo del lockdown è rimasto sempre schierato in prima fila a guidare i suoi militi senza concedersi un attimo di riposo.

Indimenticabili le due manifestazioni di solidarietà sotto l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, adibito a zona di cura esclusiva Covid-19, e sotto la Clinica San Michele, che in convenzione con la Asl ospitava le convalescenze dei degenti in via di guarigione. Nei parcheggi delle due strutture Dino Ardoino, "armato" di megafono, ha fatto squillare le sirene delle ambulanze ingaune come segno di amicizia e vicinanza a tutti i pazienti.

Ieri, 7 gennaio, è iniziato il percorso di vaccinazione per il personale delle pubbliche assistenze e delle Asl, mentre oggi sono iniziate a passare al vaglio le RSA (Residenze Sanitarie Assistite) e le RP (Residenze Protette).