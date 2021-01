Vaccinazione anti Covid ai medici di famiglia, Tersidio (Fimmg): "A Savona adesioni circa al 75%"

"Le adesioni dei medici di medicina generale sono superiori al 75%, circa 170 su 200, quindi la stragrande maggioranza. Si è convinto anche chi era scettico".

Queste le parole del segretario provinciale Federazione Medici di Medicina Generale Savona Angelo Tersidio che ha illustrato la situazione nel savonese in merito alla somministrazione dei vaccini ai medici di famiglia che in Liguria, rispetto ad altre regioni d'Italia sta procedendo a buon ritmo.

"La Asl savonese non è certa messa peggio di altre, anzi siamo abbastanza avanti nella vaccinazione dei medici di base a differenza delle altre regioni che non sono state considerate, siamo praticamente quasi tutti vaccinati, nel ponente hanno iniziato da poco ma sono a buon punto" prosegue Tersidio.

Il Palatrincee di Savona, come avvenuto per la campagna antinfluenzale, potrebbe essere il luogo ideale anche per effettuare i vaccini alla popolazione, una proposta che i medici di famiglia hanno avvallato.

"Se n'è parlato nel collegio di direzione dell'ASL2 ieri, però per fare questo, dato che in un Dpcm si parla di un finanziamento di 12mila euro per i medici vaccinatori e non vengono però citati i medici di medicina generale, credo che vada apportata una modifica. A Savona la disponibilità è stata data e infatti credo che vadano ricercati ampi spazi, essendo un nuovo vaccino va sicuramente fatto con delle cautele, quindi ci vorrà la presenza di un medico rianimatore possibilmente, una postazione per l'attrezzatura solo per pure scopo di garanzia e va fatto in totale sicurezza e in ambienti ampi" ha continuato il segretario FMMG.

Intanto molti cittadini stanno già tempestando di chiamate i propri medici chiedendo quando potranno ricevere il vaccino. Dopo gli operatori sanitari, gli ospiti e i dipendenti delle rsa, tra febbraio e marzo sarà il turno della fascia di popolazione che ha superato gli 80 anni e le persone con patologie croniche e deboli, poi successivamente da aprile la fascia dai 60 ai 79 anni per poi arrivare a settembre/ottobre progressivamente a vaccinare tutti.