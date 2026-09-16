Alta Val Bormida, la sanità di prossimità a confronto con i cittadini: il 24 settembre un incontro a Calizzano

Accorciare le distanze tra le istituzioni sanitarie e le esigenze concrete delle comunità locali, garantendo un servizio di cura diffuso, efficiente e accessibile anche nelle aree interne dell'entroterra ligure. Con questo obiettivo l'Asl2 Azienda Tutela della Salute Liguria, insieme ai Comuni dell'Alta Val Bormida, ha promosso l'incontro pubblico intitolato "Sanità e territorio a confronto", che si terrà giovedì 24 settembre alle ore 17 presso il Salone Verdi di Calizzano.

L'appuntamento nasce dalla volontà di far dialogare apertamente amministratori, vertici sanitari e residenti attorno ad alcuni dei temi più rilevanti per la tutela della salute pubblica sul territorio. Al centro del confronto vi saranno le informazioni utili riguardanti i servizi attivi e gli orari di accesso alla Casa di Comunità di Cairo Montenotte, oltre a una panoramica complessiva delle attività di prossimità rivolte alla popolazione. Verrà inoltre affrontato il nodo della continuità assistenziale, analizzandone gli aspetti attuali, le criticità riscontrate sul campo e le possibili prospettive di miglioramento. Particolare attenzione sarà rivolta al distretto di Calizzano, storico punto territoriale di riferimento per l'intera valle, con un punto della situazione incentrato sul potenziamento degli ambulatori, sui servizi infermieristici, sul monitoraggio dei pazienti cronici e sull'integrazione con le altre strutture sanitarie del comprensorio.

L'evento si aprirà con l'introduzione e i saluti dei rappresentanti delle comunità locali: Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano; Mario Basso, sindaco di Bardineto; Michele Franco, sindaco di Murialdo; e Massimo Paoletta, sindaco di Massimino. Successivamente verrà presentato il progetto in svolgimento sul territorio "GiG - Generazioni in Gioco", un'iniziativa promossa in collaborazione tra Asl e AVIS mirata a favorire il benessere delle persone mediante interventi di prossimità, partecipazione attiva e sviluppo della comunità.

I dettagli tecnici e operativi della gestione sanitaria saranno approfonditi dagli interventi del dottor Alberto Cella, direttore del Distretto delle Bormide, delle dottoresse Patrizia Zanovello e Antonella Giribone, rispettivamente coordinatrice infermieristica e coordinatrice del personale sanitario, del dottor Roberto Carrozzino, direttore del Ser.D nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale, e della dottoressa Stefania Canoniero, psichiatra.

L'iniziativa non si limiterà a un'esposizione unilaterale da parte dei relatori, ma prevederà una parte centrale espressamente riservata alla voce della cittadinanza. Attraverso uno spazio dedicato al confronto diretto, la popolazione avrà la possibilità di interpellare direttamente i rappresentanti delle istituzioni e dell'azienda sanitaria, ponendo quesiti, evidenziando le necessità quotidiane del territorio e contribuendo a delineare un modello di sanità sempre più vicino alle reali esigenze dei cittadini.

"Grazie a un lungo lavoro coordinato dalla nostra assessora alla Sanità e al Sociale Annalisa Biano, oltre alla sinergia e alla disponibilità dei referenti di Asl2, siamo riusciti a organizzare un’importantissima occasione di incontro e confronto — commenta il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri —. Il 24 settembre potremo ascoltare e dialogare con i vertici dell'Asl2 sulla situazione dei servizi della sanità territoriale, affrontando criticità, necessità e prospettive, per avere finalmente indicazioni concrete e puntuali, oltre alle risposte che da tempo portiamo avanti con insistenza insieme alle altre amministrazioni dell'Alta Val Bormida".