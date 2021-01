Inizia il weekend 'arancione': ecco cosa si può e non si può fare nei prossimi due giorni

Da lunedì 11 la nostra Regione sarà, almeno per una settimana, in zona gialla, dove vigono misure di contrasto al contagio da Covid 19 meno stringenti. Ma per godersi una colazione al bar o una pausa pranzo al ristorante bisognerà attendere la fine di questo primo weekend 'arancione' dopo le festività natalizie.



Dalle 5 alle 22 saranno concessi gli spostamenti all'interno del proprio comune di residenza anche senza autocertificazione, ma alle 22 scatterà il coprifuoco, con divieto di spostarsi dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze di salute o di lavoro. Sono ammessi gli spostamenti tra comuni della regione per lavoro, situazioni di necessità o salute, ma con autocertificazione. Permessi anche gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti entro i 30 chilometri dai confini comunali con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Vietati gli spostamenti tra regioni.

Bar e ristoranti, come già scritto, saranno chiusi al pubblico per il servizio al tavolo: sarà possibile effettuare solo il ritiro per il servizio di asporto o la consegna a domicilio.

Visite ai parenti consentite solo all'interno dei confini comunali per un massimo di due persone oltre a figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi.