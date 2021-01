Il nostro gruppo editoriale s'arricchisce di un nuovo giornale

Un quotidiano rinnovato e potenziato per la provincia di Varese e per l'area di Busto Arsizio e dell'Alto Milanese in generale: un nuovo luogo, legato al territorio ma capace di guardare oltre, che sia spazio di discussione, approfondimento e dibattito con al centro sempre i lettori.



L'InformazioneOnLine (www.informazioneonline.it ) entra nel Gruppo MoreNews che in provincia è presente con Varesenoi.it, quotidiano sempre più amato e seguito dai varesini. Il gruppo editoriale inoltre è punto di riferimento dell'informazione in ogni provincia della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, oltre a Montecarlo e Costa Azzurra e Lugano e Canton Ticino.



Quello di oggi è un traguardo importante, un'opportunità in più e anche una grande responsabilità: raccogliamo quarant'anni di storia da Gianluigi Marcora e Massimo Castiglioni con l’obiettivo chiaro di produrre un quotidiano che sia protagonista nella vita sociale, economica, politica e associativa di Busto Arsizio, Gallarate, Legnano e nei comuni della Valle Olona.



Il patto con i lettori è chiaro ed è lo stesso che anima tutti i quotidiani del gruppo editoriale: raccontare il territorio in modo puntuale, senza filtri e a schiena dritta. Con i lettori sempre protagonisti: abbiamo bisogno di voi, dei vostri pareri, dei vostri suggerimenti e soprattutto delle vostre critiche. Scriveteci a redazione@informazioneonline.it , dite la vostra su Facebook e seguiteci su Instagram. Per essere insieme parte di una comunità.