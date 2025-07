Un’azienda agricola giovane che guarda lontano: il 22enne Gian Andrea Ferrero coltiva il futuro sulle alture di Savona (FOTO)

22 anni e una passione smisurata per l'agricoltura con l'apertura nel 2001 da poco maggiorenne di un'azienda agricola sulle alture di Savona in via Santi Pietro e Paolo.

La storia di Gian Andrea Ferrero è tutta da raccontare, che va controcorrente rispetto ad un mondo, quello dell'agricoltura e dell'allevamento che per i giovani è purtroppo molto distante.

Abbiamo voluto toccare con mano la realtà che ha costruito e sta portando avanti con il sudore della fronte facendoci raccontare di cosa si occupa.

"Nel 2021, appena compiuti diciotto anni e dopo aver superato l’esame di maturità, ho costituito la mia piccola omonima azienda agricola iscrivendomi ai “Coltivatori Diretti” cercando di organizzare a livello imprenditoriale l’impiego dei terreni di circa 7 ettari di famiglia (di cui 1,2 ettari a olive e orticoltura e 6 ettari di bosco), vedendo nell’agricoltura e nella silvicoltura il mio futuro - spiega il giovane titolare - Ho comunque deciso di proseguire contemporaneamente gli studi a livello universitario e sono arrivato ad un paio di esami dal conseguimento della laurea triennale in economia aziendale. La mia passione per il mondo agricolo, in parte 'patrimonio genetico' (i suoi bisnonni erano agricoltori ed allevatori in Piemonte e sin da piccolo era attratto dai racconti di suo nonno sulle fatiche del duro mondo contadino), si è sviluppata nel periodo Covid dove ho apprezzato come il lavoro agricolo a stretto contatto con la terra e con gli animali possa creare una profonda connessione con l’ambiente naturale e possa essere molto gratificante offrendo la soddisfazione di vedere i frutti del proprio impegno con prodotti sani, genuini e di qualità".

"Grazie agli studi che sto svolgendo ho potuto verificare come anche la gestione di una piccola realtà agricola richieda competenze specifiche non solo in ambito agronomico, ma anche capacità di pianificazione, gestione finanziaria e marketing. La figura del coltivatore diretto diventa innovativa, mi piace il concetto simbolico di “radici nel futuro”, adottando tecniche agricole sostenibili e cercando di valorizzare la qualità ed i prodotti locali - continua Gian Andrea Ferrero che ha appreso molto del mestiere da Enrico Bertolotto dell'omonima e nota azienda di Valleggia che lo supporta e aiuta nel lavoro - Sono consapevole che le attività agricole sono influenzate pesantemente dalle condizioni climatiche che possono causare incertezze e variazioni (anche la perdita totale) nella produzione e pertanto l’utilizzo di tecniche di coltivazione sostenibili che prevedono l’uso di sistemi irrigui a basso consumo di acqua (irrigazione a goccia) è diventato un passaggio obbligato. La rotazione agraria orticola è un aspetto molto importante, infatti, la coltivazione sullo stesso terreno delle medesime colture è spesso causa di erbe infestanti, riduzione della produzione, impoverimento del terreno con conseguente necessità di apporti rilevanti di fertilizzanti".

L'ordinamento produttivo della sua azienda agricola è principalmente rivolto alla produzione di: olive (varietà «taggiasca», «frantoio», «leccino» e «pignola») e conseguentemente di olio extra vergine; ortaggi di stagione (cavoli, spinaci, insalata, zucchine, zucche, fagiolini, patate, pomodori, melanzane, ecc.) con coltivazione in pieno campo seguendo gli schemi di rotazione previsti dall’agricoltura biologica.

La coltivazione orticola è effettuata al momento in pieno campo con raccolta dei prodotti a maturazione e vendita diretta in giornata al consumatore finale.

"Proprio nella necessità di mantenere nel tempo un flusso di “entrate” che garantiscano la “sopravvivenza” ho avviato una piccola attività di silvicoltura (dopo aver ottenuto le abilitazioni previste dalla legge e le autorizzazioni delle competenti autorità forestali) avviando il taglio “selettivo” per la produzione di legna da ardere e contemporaneamente valorizzare il recupero del patrimonio boschivo - spiega - La coltivazione delle olive prevede le caratteristiche fasi di potatura invernale, fertilizzazione primaverile, utilizzo di caolino quale allontanante biologico della mosca olearia, raccolta precoce (per ottenere la migliore qualità dell’olio) con abbacchiatore a prima maturazione e trasporto olive al frantoio CA.TI. di Quiliano entro 48 ore dalla raccolta e successiva conservazione in recipienti di acciaio e travasi periodici dell’olio. Anche per la produzione di olio extra vergine di oliva di prima spremitura, considerato l’iniziale limitato livello della produzione, il mercato di sbocco è costituito da pochi piccoli consumatori finali ai quali viene data, a garanzia di qualità, anche la possibilità di assistere alle operazioni di raccolta e spremitura".

Un'azienda giovane, radicata nella tradizione ma proiettata verso il futuro. Una storia di coraggio, concretezza e amore per la terra, che dimostra come l’agricoltura, oggi, possa essere anche una scelta moderna e innovativa.

AZIENDA AGRICOLA GIAN ANDREA FERRERO: Via Santi Pietro e Paolo, Savona. Olio extravergine, frutta e ortaggi freschi, allevamento conigli e pollame. Numero di telefono per ricevere informazioni e ordini: 3342258806.