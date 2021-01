Le bellezze della Liguria raccontate... Dai Puffi!

Lui si chiama Claudio Tallone, ma per tutti è ormai noto come "Il fotografo dei Puffi". La sua cifra stilistica infatti si basa proprio su questo: scegliere dei pupazzetti raffiguranti gli adorabili omini blu mentre compiono vari gesti quotidiani, come mangiare, nuotare o scambiarsi baci e regali, e collocarli in scenari suggestivi, dopodiché il tutto viene immortalato in scatti di indiscussa bellezza.

Tallone ha scelto alcuni tra i luoghi più incantevoli della Liguria, spiagge, borghi e monumenti, per posizionare i suoi simpatici puffetti. E l'idea è piaciuta anche al presidente della Regione, Giovanni Toti, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una fotogallery di Tallone commentandola così: "La Liguria così non l’avete mai vista! Per ammirarla basta seguire i Puffi, che stanno scoprendo la nostra terra da Ponente a Levante, immortalati dagli scatti del genovese Claudio Tallone. Il Fotografo dei Puffi è diventato virale sui social, facendo fare ai piccoli omini blu e alla Liguria il giro del mondo, con un click e tanta fantasia! Puffate queste foto per credere!"

Purtroppo però, in dialetto ligure, la parola "puffo" è anche sinonimo di debito lasciato in sospeso e non pagato. Così, tra i commenti su Facebook, sono in tanti a ironizzare sul fatto che, in questo periodo di grave crisi economica, è facile avvistare puffi un po' ovunque. Ma non si tratta solo degli ometti blu...